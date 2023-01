De l’usage de la laine – de A à Z Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Catégories d’Évènement: Quarré-les-Tombes

Yonne

De l'usage de la laine – de A à Z
Les lavaults Quarré-les-Tombes Yonne

2023-07-29 09:30:00 – 2023-07-30 17:00:00

EUR 150
De l'usage de la laine « Unique et transformable » coanimé avec Laine, Feutre & Cie – Catherine Poussy

Où la laine est appréciée depuis la tonte jusqu’à la création finale. Découverte des différentes races de moutons et particularités de la laine, apprentissage du tri et lavage de toisons, cardage, filage au fuseau corse et feutrage. filipendule123@gmail.com Quarré-les-Tombes

Lieu Quarré-les-Tombes
Adresse Les lavaults Quarré-les-Tombes Yonne

