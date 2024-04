Soirée concerts au Domaine du Clos du Roi Cour du domaine du Clos du Roi, entrée rue joyeuse ou rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse, samedi 11 mai 2024.

Soirée concerts au Domaine du Clos du Roi Cour du domaine du Clos du Roi, entrée rue joyeuse ou rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse Yonne

Magali Bernard vous propose une journée découverte festive et gourmande ! Au programme ce 29 avril dès 10h dégustation, visites, artisanat, restauration sur place au feu de bois (tartines) et le soir venu 2 concerts ! Kim Logan l’américaine et The Steam les grecs vous promettent une soirée très rock’n wine !! Renseignements 0386422572 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Cour du domaine du Clos du Roi, entrée rue joyeuse ou rue André Vildieu 17, rue André Vildieu

Coulanges-la-Vineuse 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté magali@closduroi.com

