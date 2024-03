Devenir accueillants à Vézelay Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay, samedi 16 mars 2024.

Devenir accueillants à Vézelay Préparez-vous à devenir accueillants à Vézelay : le samedi 16 mars, 12 h 15 à 16 h Samedi 16 mars, 12h00 Basilique Sainte-Marie-Madeleine

À l’Ascension, la Pentecôte et le 22 juillet pour la fête de sainte Marie Madeleine, les visiteurs, touristes ou pèlerins de passage à Vézelay peuvent profiter d’une courte visite guidée de la basilique.

Vous souhaitez rejoindre les rangs de ces bénévoles accueillants ? Vivez avec nous un après-midi de préparation à ces temps de mission d’accueil, saison 2024. Nous réunissons toutes les bonnes volontés le 16 mars. Au programme : • 12 h 15 : Messe avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem pour ceux qui le peuvent, • vers 13 h : repas partagé (chacun apporte salé et/ou sucré), • entre 14 h 30 et 15 h 30 : courte visite de la basilique (présentation du grand tympan et de quelques chapiteaux), passage aux reliques de sainte Marie Madeleine, prière à la chapelle du cloître, présentation des après-midi d’accueil et inscriptions à l’un ou l’autre des temps d’accueil proposés. Contact nom et coordonnées du contact : Philippe Odin 0688773194

Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 33 39 50 http://basiliquedevezelay.org/ https://www.facebook.com/fmjvezelay/