Les Frères Zeugma + Pépins et ses Pomettes Saint-Fargeau, samedi 11 mai 2024.

Les Frères Zeugma + Pépins et ses Pomettes Saint-Fargeau Yonne

Les Frères Zeugma c’est un opéra rock surprenant mêlé d’un second degré musical triphasé. On y danse, on y rentre en transe au fil d’un voyage musico-théâtral passant du swing au rap, du harcore aux chansons d’amour, du R’n’B aux envolées Zappaïennes.

Ce collectif de musiciens atypiques et survoltés aux influences multiples est unique en son genre, surprenant leur public à chaque occasion.

Pépin et ses pomettes… Depuis 8 ans qu’elle vadrouille de café concerts en festivals, voila que la pépin a force de jouer des zygomatiques a même donner des pommes. Des pommettes plus exactement !

4 humains déjantés, leur voix et leur instruments violoncelle/basse/cajon/ukulélé, qui trainent inlassablement leurs chansons à texte et leurs mélodies burlesques. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

La guinguette en scène !

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Les Frères Zeugma + Pépins et ses Pomettes Saint-Fargeau a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION YONNE