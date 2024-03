De l’écrit à la scène : récits de vie Salle Eiffel Orléans, jeudi 28 mars 2024.

De l’écrit à la scène : récits de vie Restitution théâtralisée d’ateliers d’écriture proposés à des femmes allophones ou non, afin de les amener à témoigner de leur propre culture tout en valorisant leur place dans la société française. Jeudi 28 mars, 18h00 Salle Eiffel Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T18:30:00+01:00

L’association Mémoires Plurielles et le Tivolio Théâtre sont heureux de vous convier à une restitution théâtralisée de leurs ateliers d’écriture, à la salle Eiffel (Orléans) le jeudi 28 mars prochain, de 18h à 19h. Celle-ci sera suivie d’un échange avec le public, ainsi que d’un pot de l’amitié, de 19h15 à 20h. L’entrée est libre.

Ce projet, « De l’écrit à la scène – récits de vie, avait pour but de proposer à des personnes allophones de participer, aux côtés de personnes francophones, à des ateliers d’écriture dont l’aboutissement voit le jour sous la forme d’une restitution théâtralisée jouée par elles-mêmes. Il s’agissait plus particulièrement, en leur permettant de travailler sur des récits de vie, de les amener à témoigner de leur propre culture tout en valorisant leur place dans la société française.

Ont collaboré à ce projet des adhérentes de l’association Ressource Toit et du centre social de La Bolière à La Source, ainsi qu’un groupe d’apprenants inscrits en cours de FLE à l’ASCA à Pont Bordeau (Saint-Jean-de-Braye).

Présidée par Hélène Mouchard-Zay, Mémoires Plurielles a pour vocation de valoriser l’histoire et les mémoires des immigrations dans la région Centre-Val de Loire. Notre association œuvre ainsi à la reconnaissance de la diversité culturelle locale, dans une démarche orientée vers la prévention et la lutte contre les discriminations.

Salle Eiffel 15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 78 31 57 »}]

Récits de vie Femmes