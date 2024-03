D’autres formes 2024 Comme un poisson dans l’eau La Citadelle la Chapelle Besançon, samedi 30 mars 2024.

D’autres formes 2024 Comme un poisson dans l’eau La Citadelle la Chapelle Besançon Doubs

Comme un poisson dans l’eau transforme la chapelle Saint-Étienne de la Citadelle de Besançon en un aquarium géant ! On y croisera des gardons, des ablettes, des goujons et plein d’autres en format XXL. Ça sera l’occasion d’observer la faune aquatique locale qui peuple le Doubs autour de Besançon et on aura même la possibilité d’y ajouter notre touche personnelle.

Muni d’un dessin fait sur place, on pourra intégrer avec la projection en scannant notre production via un dispositif inventé tout spécialement par 3615 Seňor. Crayons et feutres en main nous pourrons imaginer des poissons, des plongeurs, des sous-marins ou tout ce qu’on a envie d’ajouter au paysage aquatique local.

Cette installation aspire à plonger les visiteurs au cœur de la nature locale tout en éveillant leur créativité.

Tarifs Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement citadelle

Informations complémentaires en intérieur/debout .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 13:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

La Citadelle la Chapelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

