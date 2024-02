Culturo’Café « Les déserts » Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, mardi 26 mars 2024.

Culturo’Café « Les déserts » Séance animée par Christiane Canselier. Mardi 26 mars, 15h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Entrée libre

Échanges autour d’images projetées, de livres et de films.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d'ouverture

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h

lecture livres