Vendre le ciel aux ténèbres CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski, 24 janvier 2023, Paris. Vendre le ciel aux ténèbres Mardi 24 janvier 2023, 19h30 CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski

Entrée libre dans la limite des places disponibles

concert-partagé musique / texte avec les étudiants du CRR de Paris / département théâtre

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Augustin Braud -Cornucopia

création mondiale/commande de 2e2m Bastien David -Vendre le ciel aux ténèbres Liza Lim -Inguz Elena Mendoza

-Lo que nunca dijo nadie

-Contra-diccion I et III ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Duos des élèves des classes de violon, alto et clarinette du Conservatoire avec les musiciens de l’Ensemble 2e2m et étudiants du département d’art dramatique Direction -Léo Margue Ensemble 2e2m : Paul-Alexandre Dubois -baryton

Laurent Bômont -trompette

Pierre Bibault -guitare

Claire Merlet -alto

Sarah Givelet -violoncelle Jean-Philippe Grometto -flûte

Jean-Marc Liet – haubois

Véronique Fèvre -clarinette

Pierre Fatus -basson

Cédric Bonnet -cor

Florent Didier -trombone

Alain Huteau -percussions

Véronique Briel -piano

Dorothée Nodé-Langlois -violon

Claire Merlet -alto

Sarah Givelet -violoncelle

Tanguy Menez -contrebasse ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

