Court toujours Le Blanc, mardi 26 mars 2024.

Et si on se retrouvait pour un « court » moment de cinéma ?

Rendez-vous au Cinéma Studio République au Blanc pour l’événement « Court Toujours ! ». Vous pourrez y découvrir 8 films réalisés par des jeunes du territoire suivis de 6 court-métrages professionnels et d’un pot offert.

Nos jeunes ont du talent et nous le montrent bien.

Ce sont les élèves de l’option cinéma du collège des Ménigouttes, des accueils jeunes de la communauté de communes Cœur de Brenne et de la MJC Vigne Aux Moines à Saint Germain ainsi que les jeunes du RBIJ qui nous dévoilent leurs créations samedi prochain. Les techniques et les sujets s’annoncent très variés… Laissez-vous surprendre par la programmation ! EUR.

Rue de la République

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire rbijfol36@gmail.com

