Courses cyclistes 56e édition Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 13 mars 2022, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. Courses cyclistes 56e édition Salle Polyvalente Dolo Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

2022-03-13 – 2022-03-13 Salle Polyvalente Dolo

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle -Circuit de la Touche

– Challenge andré Rouxel

3 courses

12:30 : courses minimes

13:30 : courses cadets

15:30 :

Inscriptions via les clubs. Contrôlé par le Vélo sport du Pays de Lamballe

