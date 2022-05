Course de caisses à savon Clavé, 28 mai 2022, Clavé.

Course de caisses à savon Clavé

2022-05-28 09:00:00 – 2022-05-28

Clavé Deux-Sèvres Clavé

Course de caisse à savon pour les plus de 18 ans.

10 € par caisse.

Restauration su place : snack.

A 20 h dîner et soirée dansante (entrée – jambon à la broche – mogettes – fromage – dessert)

16 € par adultes et 8 € pour les enfants de 4 à 12 ans.

Inscriptions avant le 20 mai. Règlement à l’iunscription.

