Cours de bricolage – Afterwork Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Cours de bricolage – Afterwork Pleurtuit, 28 janvier 2022, Pleurtuit. Cours de bricolage – Afterwork Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit

2022-01-28 – 2022-01-28 Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pour apprendre les bases du bricolage entre collègues, pour se vider la tête après le travail, pour retrouver ses amis autour d’un contexte ludique. Rien de tel que les cours de bricolage afterwork ! D’une durée de 1 h 30 à 2 h, ces ateliers de bricolage du soir vous enseignent les bases incontournables et vous accompagnent dans vos DIY. Notre animateur vous fait partager son expertise, pas à pas. Vous êtes totalement débutant en bricolage ? Ça tombe bien ! Nous sommes là pour vous aider à dire : C’est moi qui l’ai fait ! Tarif : 15€ Vendredi 28 janvier 2022 – 18h – Leroy Merlin Pleurtuit +33 6 44 64 51 30 http://www.leroymerlin.fr/dinard Pour apprendre les bases du bricolage entre collègues, pour se vider la tête après le travail, pour retrouver ses amis autour d’un contexte ludique. Rien de tel que les cours de bricolage afterwork ! D’une durée de 1 h 30 à 2 h, ces ateliers de bricolage du soir vous enseignent les bases incontournables et vous accompagnent dans vos DIY. Notre animateur vous fait partager son expertise, pas à pas. Vous êtes totalement débutant en bricolage ? Ça tombe bien ! Nous sommes là pour vous aider à dire : C’est moi qui l’ai fait ! Tarif : 15€ Vendredi 28 janvier 2022 – 18h – Leroy Merlin Pleurtuit Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn Ville Pleurtuit lieuville Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit

Pleurtuit Pleurtuit https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/