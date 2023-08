L’heure du conte Cour Athic Obernai, 20 septembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Une séance de lecture de contes à la Médiathèque, pour petits et grands, par les bénévoles de »Lire et faire Lire’..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 11:45:00. EUR.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



A storytelling session at the Médiathèque, for young and old, by the volunteers of ‘Lire et faire Lire’.

Una sesión de cuentacuentos en la Mediateca, para grandes y pequeños, a cargo de los voluntarios de « Lire et faire Lire ».

Eine Märchenlesung in der Mediathek, für Groß und Klein, von den Freiwilligen von »Lire et faire Lire ».

