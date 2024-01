Concert de Jazz « Néon » Salle des fêtes de Cours Cosne-Cours-sur-Loire, lundi 11 mars 2024.

Concert de Jazz « Néon » Salle des fêtes de Cours Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11

fin : 2024-03-11

Inscrit autant dans l’héritage de Stéphane Grappelli que dans celui de Didier Lockwood qui fut son mentor, Mathias Lévy ne s’enferme jamais dans un style ni dans une esthétique. Au sein du Caravan quartet, aux côtés de De La Soul, Catherine Ringer, Zaz, Marc Lavoine, Louise Jallu, pour le cinéma et même le théâtre, le violoniste est partout où on ne l’attend pas. Ce quartet Néon, né de la rencontre avec le guitariste Pierre Tereygeol, en est un nouvel exemple. Du chuchotement des cordes effleurées à l’électricité sauvagement rock, leur musique, aussi spontanée que détonante, rassemble, galvanise et surprend. Par-delà les frontières, comme toujours.

Salle des fêtes de Cours Rue de Saint-Loup

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté billetterie@djazznevers.com



