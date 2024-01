Concert de Jazz « TriumViret » Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire, lundi 12 février 2024.

Concert de Jazz « TriumViret » Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-02-12

Le TriumViret est à la musique ce que le triumvirat est au pouvoir, une alliance de trois personnalités de même importance qui s’unissent pour mieux diriger. Plaisir d’une passion partagée, un père et ses deux enfants mêlent leurs propres sensibilités artistiques au service d’une expression commune tissée par les liens qui les unissent. D’une relation familiale, dans laquelle la musique et l’improvisation avaient une place quotidienne, est né comme une évidence le désir de perdurer l’échange, comme un jeu dont on ne saurait se passer.

EUR.

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté billetterie@djazznevers.com



L’événement Concert de Jazz « TriumViret » Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-01-17 par 58_OT COEUR DE LOIRE