Conte – Akiko Ploufragan, 5 mars 2022, Ploufragan.

Conte – Akiko Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05 16:35:00 Place de l’Église Espace Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan

Akiko se promène dans la forêt un soir de pleine lune. Elle rencontre Takiji, un garçon qui a peur du soleil. Il n’ose plus sortir le jour, persuadé qu’une sorcière lui a jeté un sort. Akiko veut lui venir en aide mais seule une belle rencontre pourra faire oublier à Takiji sa peur et lui redonner confiance.

Entre l’ombre et la lumière, le son de la clarinette souffle et narre une histoire sensible et poétique, illustrée et magnifiée par les mouvements de la danse.

Sur réservation

A partir de 3 ans

centre.culturel@ploufragan.fr +33 2 96 78 89 24

