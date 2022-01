Conservatoire en fête Saint-Malo, 29 janvier 2022, Saint-Malo.

Conservatoire en fête Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

2022-01-29 15:00:00 – 2022-01-29 19:00:00 Saint-Servan Place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

La programmation dévoile un voyage inédit dans des répertoires parfois insolites. Le Conservatoire fait appel à ses classes, à des ensembles associatifs du territoire, à la restitution de projets musicaux des écoles primaires et aux formations des écoles de musique du réseau de la Bretagne nord pour animer ce temps fort.

C’est un évènement dans la vie du Conservatoire, permettant les projets croisés entre plusieurs classes et l’expression collective. L’audition fait partie intégrante du déroulement pédagogique dans la formation instrumentale et vocale des élèves du Conservatoire. Elle permet aux uns et aux autres d’affirmer leur progression dans la maîtrise de leur corps et de leur instrument, tout en ayant à gérer des aspects nouveaux que nous n’avons pas dans le seul face-à-face pédagogique : la gestion d’un public, celui de la scène, l’écoute, le rapport de soi aux autres, sa propre gestion du trac.

Toute personne inscrite au Conservatoire doit avoir la possibilité de jouer face à un public, quel que soit son âge, au moins une fois par an.

Jouer devant un public, c’est avant tout un défi avec soi-même, qui permet de se connaître et de repousser sans doute quelques limites. Pas besoin de jugement. Laissons le soin à chacun de s’exprimer avec son instrument, de l’apprivoiser, et de jouer avec la Scène !

Conservatoire en fête démarre. Bonnes auditions à tous !

