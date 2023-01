Conflict Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Conflict Marseille 6e Arrondissement, 26 février 2023, Marseille 6e Arrondissement . Conflict 3 Place Paul Cézanne Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 12 15 Punk Legends from UK.



Fer de lance de l’anarchopunk anglais depuis le début des années 80, Conflict revient à Marseille (dé)montrer que Colin et ses acolytes n’ont rien perdu de leur hargne !



CONFLICT

[Anarcho Punk Legends – UK]

The Ungovernable Force

Conflict a été cité par beaucoup comme le premier groupe punk activiste anarchiste au monde.

Conflict occupe une position unique et fascinante en étant extrêmement influent dans le Mouvement Anarchiste, inspirant des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier.

