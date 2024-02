Conférence les vanités en peinture Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn, dimanche 31 mars 2024.

En collaboration avec Art en Vrac, Art En Loft présente une conférence sur les Vanités en peinture par Sylvie Anahory conférencière diplômée de l’école du Louvre et anthropologue.

Au XVIIe siècle, la peinture occidentale développe un genre faisant allusion à la fugacité de la vie. Ce thème apparaît dès l’Antiquité et perdure dans l’art contemporain. Explorons l’histoire et les symboliques des Vanités (bougie, sablier, miroir, crâne, bulles de savon…). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine artenloft@gmail.com

