Conférence l’Aventure de l’Hermione Salle du Foyer Le pouliguen, vendredi 22 mars 2024.

Conférence l’Aventure de l’Hermione L’histoire extraordinaire de la reconstruction du voilier mythique commentée et illustrée de projections. Rencontre et débat animé par Guy Gautreau, conférencier et secrétaire de l’association Her… Vendredi 22 mars, 18h30 Salle du Foyer Entrée: 10

Début : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

L’histoire extraordinaire de la reconstruction du voilier mythique commentée et illustrée de projections. Rencontre et débat animé par Guy Gautreau, conférencier et secrétaire de l’association Hermione La Fayette.

Réservations : par téléphone 06 85 76 87 73 – 06 70 54 00 27, sur le site internet hello-asso « L’Aventure de l’Hermione » ou sur place.

En collaboration avec l’association Quai des Voiles et l’association Lions Club La Baule Pays Guérandais.

Salle du Foyer Place Jean Moulin 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

