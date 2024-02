Conférence « Faire grandir les talents des enfants » Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson, mardi 19 mars 2024.

Conférence « Faire grandir les talents des enfants » Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson Manche

Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco, œuvre depuis 50 ans au service de la jeunesse en difficulté pour faire grandir les talents de chaque enfant. Il viendra témoigner de cette importante mission qu’est celle de tout éducateur, qu’il soit parent, enseignant, animateur… Un talent, c’est le fruit d’un don et d’un travail permettant de le faire grandir. Aussi tout éducateur doit-il être à la fois un révélateur de talents et un soutien permettant à l’enfant de le faire fructifier. Le jeu, l’apprentissage de la relecture et la mémorisation de la réussite sont, en ce domaine, 3 outils pédagogiques à privilégier selon Don Bosco.

Jean-Marie Petitclerc Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique (Promotion 71), il s’engage, à la sortie de l’école, chez les Salésiens de Don Bosco, au service de la jeunesse en difficulté.

Titulaire du diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé et d’une maîtrise en Sciences de l’Éducation, il fonda en 1978, à Chanteloup-les-Vignes, un club de prévention spécialisé.

En 1984, il s’installa en Normandie, où il exerça successivement la fonction de directeur d’un foyer d’adolescents habilité à Epron, dans la banlieue de Caen, puis de directeur général d’un complexe de huit établissements au service de l’enfance et l’adolescence en difficulté.

Rappelé à Chanteloup au moment des émeutes urbaines de 91, il participa à la création en 92, à l’initiative de jeunes de la cité, de l’Association “Les Messagers“, et développa le concept des nouveaux métiers de la ville (agents de prévention urbaine dans les cités, agents d’ambiance dans les transports en commun, agents de citoyenneté dans les offices d’HLM, regroupés aujourd’hui sous l’appellation d’Agents Locaux de Médiation Sociale). Il fonda en 1995 l’association pour la Promotion des Métiers de la Ville (PROMÉVIL), chargée de la diffusion de ces nouveaux modèles d’intervention et de la mise en place de programmes de formation.

De 1995 à 2015, il a travaillé comme directeur de l’association “Le Valdocco”, qui mène des actions éducatives, dans toute la France, auprès d’enfants et d’adolescents domiciliés dans les quartiers sensibles. Il a été nommé par Monsieur Borloo, ministre de la cohésion sociale du gouvernement Villepin, membre du comité d’évaluation et de suivi de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, membre du Conseil National des Villes et membre du Conseil d’administration de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances.

De juin 2007 à février 2009, il a été nommé au cabinet de Mme Boutin, ministre du logement et de la ville, en qualité de chargé de mission pour la coordination des acteurs locaux.

À la rentrée 2016, il est devenu le coordinateur du réseau Don Bosco Action Sociale.

Participation libre.

Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco, œuvre depuis 50 ans au service de la jeunesse en difficulté pour faire grandir les talents de chaque enfant. Il viendra témoigner de cette importante mission qu’est celle de tout éducateur, qu’il soit parent, enseignant, animateur… Un talent, c’est le fruit d’un don et d’un travail permettant de le faire grandir. Aussi tout éducateur doit-il être à la fois un révélateur de talents et un soutien permettant à l’enfant de le faire fructifier. Le jeu, l’apprentissage de la relecture et la mémorisation de la réussite sont, en ce domaine, 3 outils pédagogiques à privilégier selon Don Bosco.

Jean-Marie Petitclerc Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique (Promotion 71), il s’engage, à la sortie de l’école, chez les Salésiens de Don Bosco, au service de la jeunesse en difficulté.

Titulaire du diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé et d’une maîtrise en Sciences de l’Éducation, il fonda en 1978, à Chanteloup-les-Vignes, un club de prévention spécialisé.

En 1984, il s’installa en Normandie, où il exerça successivement la fonction de directeur d’un foyer d’adolescents habilité à Epron, dans la banlieue de Caen, puis de directeur général d’un complexe de huit établissements au service de l’enfance et l’adolescence en difficulté.

Rappelé à Chanteloup au moment des émeutes urbaines de 91, il participa à la création en 92, à l’initiative de jeunes de la cité, de l’Association “Les Messagers“, et développa le concept des nouveaux métiers de la ville (agents de prévention urbaine dans les cités, agents d’ambiance dans les transports en commun, agents de citoyenneté dans les offices d’HLM, regroupés aujourd’hui sous l’appellation d’Agents Locaux de Médiation Sociale). Il fonda en 1995 l’association pour la Promotion des Métiers de la Ville (PROMÉVIL), chargée de la diffusion de ces nouveaux modèles d’intervention et de la mise en place de programmes de formation.

De 1995 à 2015, il a travaillé comme directeur de l’association “Le Valdocco”, qui mène des actions éducatives, dans toute la France, auprès d’enfants et d’adolescents domiciliés dans les quartiers sensibles. Il a été nommé par Monsieur Borloo, ministre de la cohésion sociale du gouvernement Villepin, membre du comité d’évaluation et de suivi de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, membre du Conseil National des Villes et membre du Conseil d’administration de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances.

De juin 2007 à février 2009, il a été nommé au cabinet de Mme Boutin, ministre du logement et de la ville, en qualité de chargé de mission pour la coordination des acteurs locaux.

À la rentrée 2016, il est devenu le coordinateur du réseau Don Bosco Action Sociale.

Participation libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19

Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

Pontorson 50170 Manche Normandie

L’événement Conférence « Faire grandir les talents des enfants » Pontorson a été mis à jour le 2024-02-26 par OT MSM Normandie BIT Saint-Jean-le-Thomas