Lorris Loiret Lorris Etienne ROCHETTE, directeur de la sucrerie de Pithiviers-Le-Vieil, participe à de nombreuses actions de Résistance et aide notamment les pilotes alliés à évacuer. C’est pour ce motif qu’il est arrêté le 11 juillet 1944 alors qu’il participait au sauvetage du pilote américain Joseph F Reagan. Etienne Rochette est déporté au camp de concentration de Buchenwald sous le matricule 76891, puis il est transféré au camp de Dora-Ellrich.

