Eglise Saint Pierre de Chalon sur Saone, le dimanche 30 janvier à 15:30

Le père Lepoutre, exorciste du diocèse d’Autun, viendra nous parler des tactiques du diable et prières de délivrance. Rendez-vous le dimanche 30 janvier 2022 à 15h30 à l’Eglise Saint Pierre de Chalon sur Saône. Entrée libre Garderie prévue pour les enfants

Conférence du Père Lepoutre le 30 janvier 2022 sur les tactiques du diable et prières de délivrance Eglise Saint Pierre de Chalon sur Saone Place de l'Hôtel de ville 71100 Chalon-sur-Saône

