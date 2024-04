[Concerts] klr project release party + espace de rue + dj kimani LaPéniche Chalon-sur-Saône, samedi 4 mai 2024.

Soirée spéciale carte blanche à KLR Project pour la sortie du 1er album !

KLR PROJECT

< Rap Chalon-sur-Saône >

KLR project, la rencontre de deux générations de rappeurs, transportés par le même désir de communier avec le public. Des mots qui dansent…et des corps qui parlent. Des âmes aimantes et enragées. Une énergie sur scène… comme une claque… qui bouscule et qui donne envie… de vivre.

> découvre https://youtu.be/41U3A-ycdpg

Espace de rue présente Choréam

< Hip hop Chalon-sur-Saône >

Choréam est une rencontre dont le but commun est d’exister par l’expression de son corps. Souvent mis au jugement des autres, souvent délaissé par le manque de confiance. Exister par sa personnalité et cette enveloppe de matière qu’on appelle corps, lorsque l’âme entre en addition la magie opère et les êtres existent. Savoir qui je suis et imaginer qui tu es. Un questionnement où l’on trouve souvent la réponse lorsque nous mettons les corps en danse, lorsqu’ils mettent leur corps en trance.

Dj kimani

< rap, hip hop, afro, house Chalon-sur-Saône >

Jeune chalonnais passionné par la culture hip hop à travers la danse et la musique, cela fait 2 ans qu’il touche les platines. Dj Kimani est déjà allé visité d’autres contrées Grenoble, Paris, Lille… Vadrouillant en Chalon et Lyon, il organise des événements musicaux et festifs avec son collectif. On le retrouvera le 4 mai pour clôturer la soirée ambiance rap, hip hop, afro, house… 5 5 EUR.

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org

