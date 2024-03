Vues d’artistes Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône, samedi 18 mai 2024.

Vues d’artistes L’équipe de médiation du musée a proposé aux élèves de travailler autour d’une œuvre extraite de la série « Vues d’artiste » du photographe plasticien Baptiste Rabichon. Samedi 18 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niépce Entrée libre

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

L’équipe de médiation du musée a proposé aux élèves de travailler autour d’une œuvre extraite de la série « Vues d’artiste » du photographe plasticien Baptiste Rabichon.

La série fait référence aux « vues d’artiste », images illustrant des articles de vulgarisation scientifique et donnant une représentation de quelque chose qui ne peut être photographié : un dinosaure, une galaxie, une nébuleuse, la surface d’une lointaine planète… Ainsi les scientifiques demandent aux artistes de fournir des images, quand eux n’ont que des données et des informations.

Largement utilisées dans le domaine de l’illustration de l’espace, Baptiste Rabichon s’en est inspiré pour créer la série « Vues d’artiste ».

Pour la réaliser, l’artiste dessine des représentations de l’espace, de surfaces de planètes sur du calque, surface translucide, à l’aide de crayons, feutres ou autres. Il s’applique à réaliser le dessin en couleurs négatives.

En laboratoire, le dessin sur calque est ensuite posé en contact avec un papier photographique couleur (technique du photogramme : poser un objet directement sur le support sensible à la lumière pour en enregistrer la forme).

Puis la lumière de l’agrandisseur passe à travers le calque et insole le papier. Une fois développé, les couleurs se sont inversées et de la lumière vient l’obscurité de l’espace.

Le dessin est devenue photographie, la clarté est devenue obscurité, les couleurs se sont inversées, les traits semblent irradiés d’une étrange lumière intersidérale…

Autant d’univers à explorer pour une production des élèves inspirée par ces œuvres.

Les 21 élèves de la classe de CE2/CM1 de Mme Téjédor à l’école Jean Lurçat ont découvert les oeuvres originales de Baptiste Rabichon au musée. Puis ils ont ensuite travaillé à la production, en dessins sur calque, de représentations de l’espace (qu’ils étudiaient par ailleurs). Ils se sont aidés du cercle chromatique afin de réaliser une représentation « négative » d’un univers spatial. Sur table lumineuse, ils ont ensuite soigneusement photographié leur dessin à l’aide d’appareils numériques. Une fois passées en « négatif », leur oeuvre se transforme : le blanc de la lumière donne le noir de l’espace et les couleurs du dessin s’inversent et semblent lumineuses.

Une sélection de leur oeuvre est exposée au côté de l’oeuvre de référence de l’artiste. L’intégralité des productions est présentée sur un écran. Certains élèves seront présents en début de soirée pour présenter leur production au public.

Musée Nicéphore Niépce 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 48 41 98 http://www.museeniepce.com Fondé en 1974 à Châlon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le Musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours.

© Photographie négative d’après dessin, réalisée par un élève de CE2, école Jean Lurçat, Chalon-sur-Saône, 2024