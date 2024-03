Réinventer l’amour Espace des Arts Chalon-sur-Saône, samedi 27 avril 2024.

Dans le cadre de la Carte Blanche à Gaëlle About et à la Compagnie du Bonheur Vert, une lecture d’extraits du livre de Mona Chollet « Réinventer l’amour » pour réfléchir sur les archétypes. Avec Simon Bourgade, Grétel Delattre, Elsa Dupuy et Antoine Prud’homme de la Boussinière. 7 7 EUR.

Début : 2024-04-27 17:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Espace des Arts 5 Avenue Nicéphore Niépce

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

