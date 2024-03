Concours photos Ploërdut, lundi 18 mars 2024.

Organisé par la commission Culture et patrimoine et sur le thème Instant de vie à Ploërdut . L’objectif est de partager des moments significatifs de la vie quotidienne des habitants, de mettre en valeur la diversités, la beauté et l’authenticité de la vie locale. Ouvert à tous. Gratuit. Inscription via un formulaire disponible sur le site de la commune ou à l’accueil de la mairie. .

Début : 2024-03-18

fin : 2024-05-12

Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne contact@ploerdut.bzh

