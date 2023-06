SALON DU MARIAGE DE TOULOUSE Concorde Avenue Aussonne, 13 janvier 2024, Aussonne.

Aussonne,Haute-Garonne

Rendez-vous au plus grand Salon du Mariage de la région Occitanie !.

2024-01-13 à ; fin : 2024-01-14 . EUR.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



See you at the biggest wedding fair in the Occitania region!

Nos vemos en la mayor feria de bodas de la región de Occitania

Besuchen Sie die größte Hochzeitsmesse in der Region Okzitanien!

Mise à jour le 2023-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE