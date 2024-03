Concerts Survival Zero & The Black Soil Polisot, samedi 30 mars 2024.

Concerts Survival Zero & The Black Soil Polisot Aube

Cette soirée de concerts est une co-production Survival Zero et Quai des Arts.

Rendez-vous à l’Aiguillage pour vivre cette soirée.

-Survival Zero – Métal

Originaire de Champagne, le groupe est composé d’activistes de la scène metal, parmi lesquels d’anciens membres d’Embryonic Cells (black-metal) ou Shredding Sanity (death-technique).

En alliant l’énergie du groove metal au metal extrême, Survival Zero donne naissance à une musique percutante et intense prenant parfois la direction du post-hardcore dans ses ambiances. Les textes puisent dans les figures tutélaires de la littérature que sont Asimov ou Kafka pour aborder l’isolement, la dépression ou l’expression d’une violence contenue.

En 2020 SURVIVAL ZERO s’est fait connaître en dévoilant son premier album, THE ASCENSION. Produit par Mat Chiarello (W.I.L.D, Stengah), masterisé par R3myboy (Gojira, Skip The Use), l’album est sorti chez M&O Music/Season Of Mist.

Après de longs mois d’une isolation forcée, SURVIVAL ZERO a pu le défendre sur scène, allant même jusqu’à jouer lors de l’édition 2022 du Hellfest. Le groupe est actuellement à l’œuvre pour dévoiler la suite de THE ASCENSION.

-The Black Soil – Stoner

The Black Soil est le tout premier groupe de rock de l’histoire, fondé en 1740 par les frères McGrath, Patrick (guitare), Patrick (basse), Patrick (batterie) et Jean-David (chant). Un soir de décembre 1946, après l’apéro, le groupe au complet invente le stoner et le heavy metal, et décide d’en farcir son premier E.P, qu’il enregistre dans la foulée en juillet 2021.

Les 6 titres qui composent « Ask Men to Watch the Dust Fall » impressionnent par leur teneur en gluten un public qui, il faut bien le dire, n’est pas toujours bien malin. Stoner, metal, rock, parfois acoustique, mais jamais post-black metal en slim et capuche, The Black Soil a tout pour plaire aux gens recommandables. 8 8 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr

L’événement Concerts Survival Zero & The Black Soil Polisot a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne