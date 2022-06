Concert-spectacle au jardin – Le P’tit Crème chante Gaston Couté Plouha, 31 juillet 2022, Plouha.

Concert-spectacle au jardin – Le P’tit Crème chante Gaston Couté

Lieu-dit Méridoul Plouha Côtes d’Armor Office de tourisme Falaises d’Armor

2022-07-31 – 2022-07-31

Plouha

Côtes d’Armor

Plouha

Dans le cadre des Estivales de la Fête des Jardins, le jardin de Méridoul vous propose un concert-spectacle : Le P’tit Crème chante Gaston Couté.

Cela fait un paquet d’années, 30 ans exactement, que ce groupe de la région orléanaise met lui-même en musique le poète : guitares, accordéon, mandoline… un coup de jeunesse sur des textes écrits avec justesse, impertinence et passion par un « gas qu’a vécu » entre la Commune et la première guerre mondiale. Des textes qui semblent ne pas avoir pris une seule ride. Des musiques qui balancent entre plusieurs univers. Ajoutez à cela un goût prononcé pour la chanson d’expression française. Des musiciens et amis qui prennent plaisir à nous faire (re)découvrir la verve et la force d’un poète épris d’amour, de liberté, de justice… Et s’il leur arrive de passer par quelques chanteurs épris eux aussi de cette liberté qui manque bien cruellement au monde, c’est pour tracer encore le sillon du poète.

Programme complet des estivales de la Fête des Jardins sur le site du jardin de Méridoul.

+33 6 08 50 28 09

Dans le cadre des Estivales de la Fête des Jardins, le jardin de Méridoul vous propose un concert-spectacle : Le P’tit Crème chante Gaston Couté.

Cela fait un paquet d’années, 30 ans exactement, que ce groupe de la région orléanaise met lui-même en musique le poète : guitares, accordéon, mandoline… un coup de jeunesse sur des textes écrits avec justesse, impertinence et passion par un « gas qu’a vécu » entre la Commune et la première guerre mondiale. Des textes qui semblent ne pas avoir pris une seule ride. Des musiques qui balancent entre plusieurs univers. Ajoutez à cela un goût prononcé pour la chanson d’expression française. Des musiciens et amis qui prennent plaisir à nous faire (re)découvrir la verve et la force d’un poète épris d’amour, de liberté, de justice… Et s’il leur arrive de passer par quelques chanteurs épris eux aussi de cette liberté qui manque bien cruellement au monde, c’est pour tracer encore le sillon du poète.

Programme complet des estivales de la Fête des Jardins sur le site du jardin de Méridoul.

Plouha

dernière mise à jour : 2022-06-25 par Office de tourisme Falaises d’Armor