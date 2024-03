Concert « Santerne » ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 29 mars 2024.

Concert « Santerne » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Chanson

Santerne, c’est des souvenirs, des personnages, des histoires, des voyages oniriques d’où l’on ne ressort pas indemne.

De la révolte, de la poésie, de l’humour, une voix rocailleuse et une guitare, un violon envoûtant, un piano et du beat box entraînant, pour servir un répertoire décapant…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

