Esclottes Esclottes Esclottes, Lot-et-Garonne Concert les Filles du 3ème – Trio vocal entre sourire et douceur Esclottes Esclottes Catégories d’évènement: Esclottes

Lot-et-Garonne

Concert les Filles du 3ème – Trio vocal entre sourire et douceur Esclottes, 29 janvier 2022, Esclottes. Concert les Filles du 3ème – Trio vocal entre sourire et douceur Esclottes

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29

Esclottes Lot-et-Garonne Esclottes EUR Ce trio vocal découle de la rencontre de ces trois interprètes, Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez sur les bancs de l’université de Bordeaux, en filière « Chanson française ».

La construction de leur répertoire se fait autour du thème de la femme d’aujourd’hui. Chacune amène des textes personnels qui sont ensuite arrangés au sein du groupe.

Entre rire et douceur, elles racontent leurs histoires, la recherche de l’homme parfait, la solitude mais aussi l’amour. A la guitare, Martin Arnoux Ce trio vocal découle de la rencontre de ces trois interprètes, Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez sur les bancs de l’université de Bordeaux, en filière « Chanson française ».

La construction de leur répertoire se fait autour du thème de la femme d’aujourd’hui. Chacune amène des textes personnels qui sont ensuite arrangés au sein du groupe.

Entre rire et douceur, elles racontent leurs histoires, la recherche de l’homme parfait, la solitude mais aussi l’amour. A la guitare, Martin Arnoux Ce trio vocal découle de la rencontre de ces trois interprètes, Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez sur les bancs de l’université de Bordeaux, en filière « Chanson française ».

La construction de leur répertoire se fait autour du thème de la femme d’aujourd’hui. Chacune amène des textes personnels qui sont ensuite arrangés au sein du groupe.

Entre rire et douceur, elles racontent leurs histoires, la recherche de l’homme parfait, la solitude mais aussi l’amour. A la guitare, Martin Arnoux OCPD

Esclottes

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Esclottes, Lot-et-Garonne Autres Lieu Esclottes Adresse Ville Esclottes lieuville Esclottes