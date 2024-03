Concert LabÔ bicouses Place de l’Église, Lagorce (07) Lagorce, samedi 30 mars 2024.

Concert LabÔ bicouses avec LabÔ Bicouses Samedi 30 mars, 21h00 Place de l’Église, Lagorce (07) 10 € (20€ en famille)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-31T01:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-31T01:00:00+01:00

Dans le cadre de sa programmation Une saison à la Crypte, Lignes d’horizon propose un concert de LabÔ bicouses, un nouveau duo qui propose un bal ardéchois aux sonorités acoustiques, électroniques et bidouillées.

Regarder la vidéo de présentation réalisée par la SMAC 07

