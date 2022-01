Concert : Jazz de Bazz Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Concert : Jazz de Bazz Dinard, 28 janvier 2022, Dinard.

2022-01-28 19:00:00 – 2022-01-28 21:00:00 Le Darling 1 Boulevard Albert 1er

Dinard Ille-et-Vilaine Paddy Paumard, saxophoniste de Jazz de Bazz, invite L. Genty le pianiste-poète et D. Rakotomanga, contrebassiste incontournable de la scène bretonne. La soirée se présente sous le signe de retrouvailles entre amis de longue date, offrant une jolie place pour l’improvisation. Jazz de Bazz ? De la musique à base de jazz . . . Des standards de jazz et rien que des standards ! Réservation obligatoire auprès de la réception de l’hôtel au 02 99 46 19 19. Vendredi 28 Janvier 2022 – de 19h00 à 21h00 – Le Darling +33 2 99 46 19 19 https://www.royalemeraudedinard.com/fr/bar-dinard.html Paddy Paumard, saxophoniste de Jazz de Bazz, invite L. Genty le pianiste-poète et D. Rakotomanga, contrebassiste incontournable de la scène bretonne. La soirée se présente sous le signe de retrouvailles entre amis de longue date, offrant une jolie place pour l’improvisation. Jazz de Bazz ? De la musique à base de jazz . . . Des standards de jazz et rien que des standards ! Réservation obligatoire auprès de la réception de l’hôtel au 02 99 46 19 19. Vendredi 28 Janvier 2022 – de 19h00 à 21h00 – Le Darling Le Darling 1 Boulevard Albert 1er Dinard

