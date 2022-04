Concert – Fils Cara Saint-Brieuc, 16 juin 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Fils Cara Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-06-16 20:30:00 – 2022-06-16 22:30:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

FILS CARA [chanson | Saint-Etienne]

Fils Cara invente un langage qui lui est propre. Il est allé chercher dans la syntaxe du rock anglais, de la chanson française et du rap américain de quoi articuler un alphabet nouveau, instinctif, qui dit l’époque autant que le personnage. Ancien étudiant en cinéma, passé par les chambres froides des usines ouvrières, ces expériences imprègnent sa musique : du « grunge solaire », de la musique pop au goût de citron de la Sicile maternelle. Il tisse un patchwork de chanson française, d’inspiration italienne, de beats, de scansions singulières. Son écriture, à la fois iconoclaste et lucide, sert des textes sur sa génération. « Un truc is coming », l’éclosion d’un diamant brut.

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

