Concert : Emmanuel Arakélian, Grand Siècle Luxeuil-les-Bains, 18 juillet 2022, Luxeuil-les-Bains.

Concert : Emmanuel Arakélian, Grand Siècle Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 1 place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

2022-07-18 – 2022-07-18 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 1 place Saint-Pierre

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

Emmanuel Arakélian, Grand Siècle

21h à la basilique Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains

Ce programme fait honneur aux Hymnes et Magnificat des compositeurs du Grand Siècle avec Nicolas de Grigny et Jean-Adam Guilain, en y incluant Jehan Titelouze, génie du siècle précédent. Johann Sebastian Bach figure également au programme, admirateur de la musique française avec sa fugue sur le Magnificat. Comme pépite, une oeuvre de Vincent Paulet, en hommage à Nicolas de Grigny. Concluant par le grand génie de l’autre moitié du siècle, admiré par ses pairs, bien que tardivement , Jean-Philippe Rameau et la chaconne de l’opéra des Indes Galantes, transcrite pour l’orgue. Emmanuel Arakélian propose une fabuleuse immersion au cœur du mystère d’un orgue séculaire…

Réservation obligatoire au 06 40 87 41 39. Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 1 place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

