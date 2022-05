Concert d’orgue de l’Avent Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Concert d’orgue de l’Avent Loctudy, 27 novembre 2022, Loctudy. Concert d’orgue de l’Avent Rue de Poulpeye Eglise St Tudy Loctudy

2022-11-27 16:00:00 – 2022-11-27 Rue de Poulpeye Eglise St Tudy

Loctudy Finistère Les orgues résonneront, durant cette période de préparation de Noël, sous les voûtes romanes de la très belle église de Loctudy. Une acoustique parfaite, d’excellents musiciens, les mélomanes seront ravis! Les orgues résonneront, durant cette période de préparation de Noël, sous les voûtes romanes de la très belle église de Loctudy. Une acoustique parfaite, d’excellents musiciens, les mélomanes seront ravis! Rue de Poulpeye Eglise St Tudy Loctudy

