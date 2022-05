Concert Djely Tapa Beaune, 28 mai 2022, Beaune.

Concert Djely Tapa La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune

2022-05-28 – 2022-05-28 La Lanterne Magique 19 Rue Poterne

Beaune Côte-d’Or

10 10 EUR «Je pars dans le futur avec l’héritage africain», résumait-elle à TV5 Monde début 2019, en parlant de son album Barokan. Pour cet opus, la griotte de Montréal, à la voix magnifique et puissante, a travaillé avec Caleb Rimtobaye, alias Afrotonix, adepte du mouvement afrofuturiste et sacré meilleur DJ africain en 2018. En résulte une production audacieuse, acclamée par la critique, où les traditions mandingues et le blues du désert ondulent joliment sous une fascinante brise synthétique.

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune

