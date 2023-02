Concert des enseignants de l’école de musique du Val de Sully « La nature, tout ce qu’on entend! » Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Sully-sur-Loire

Concert des enseignants de l’école de musique du Val de Sully « La nature, tout ce qu’on entend! » Sully-sur-Loire, 1 avril 2023, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire. Concert des enseignants de l’école de musique du Val de Sully « La nature, tout ce qu’on entend! » Rue du Faubourg Saint Germain Sully-sur-Loire Loiret

2023-04-01 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-01 Sully-sur-Loire

Loiret Sully-sur-Loire – par l’école de musique du Val de Sully –

– dans le cadre de la saison culturelle – Les enseignants de l’école de musique du Val de Sully célèbrent la nature en interprétant une sélection de morceaux, du classique aux musiques actuelles, entrecoupés d’extraits de poésie française : George Sand, Charles Baudelaire, Maurice Carême… Tout public – Durée 2h +33 2 38 35 05 58 CC VAL DE SULLY

Sully-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Sully-sur-Loire Autres Lieu Sully-sur-Loire Adresse Rue du Faubourg Saint Germain Sully-sur-Loire Loiret Ville Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire lieuville Sully-sur-Loire Departement Loiret

Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire-sully-sur-loire/

Concert des enseignants de l’école de musique du Val de Sully « La nature, tout ce qu’on entend! » Sully-sur-Loire 2023-04-01 was last modified: by Concert des enseignants de l’école de musique du Val de Sully « La nature, tout ce qu’on entend! » Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 1 avril 2023 Loiret Rue du Faubourg Saint-Germain Sully-sur-Loire Loiret Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, Loiret

Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret