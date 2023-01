Concert de variétés – Mardi 21 février 2023 Villersexel Villersexel Villersexel Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Villersexel

salle des fêtes Villersexel

2023-02-21

Haute-Saône Villersexel Spectacle de variétés à la salle des fêtes de Villersexel le mardi 21 février à 20h30. Retrouvez sur scène les maestros de l’émission N’oubliez pas les Paroles ainsi que des participants de The Voice et de La Nouvelle Star.

Ils reprendront pour vous les plus grands tubes français et internationaux.

Une soirée sous le signe de la musique !!!

Spectacle au profit d’ARTC: Association de Recherche contre les Tumeurs Cérébrales. Tarif 12€ adulte et 9€ pour les enfants de – de 10 ans.

Réservation et renseignement au tabac presse de Villersexel ou sur place le soir même. +33 3 84 20 50 68 Villersexel

