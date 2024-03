Concert de l’orchestre philharmonique de Molsheim Molsheim, samedi 9 mars 2024.

Concert de l’orchestre philharmonique de Molsheim Molsheim Bas-Rhin

Adultes 10€

Jeunes 12 à 18 ans 5€

Moins de 12 ans Gratuit

Fidèle à son rendez-vous de début mars, l’Orchestre Philharmonique de Molsheim vous propose son Grand Concert

Guillaume Labeylie et ses musiciens vous emmèneront cette fois en Espagne avec deux compositeurs emblématiques de ce pays, Isaac Albeniz et Enrique Granados.

Ils vous proposeront également quelques belles pages de la musique russe avec Moussorgsky et Borodine.

L’Orchestre aura également le plaisir de présenter un extrait du concerto pour violon de Karl Goldmark, avec au violon solo Lia Keller.

Comme lors des éditions précédentes, le chef a préparé quelques arrangements dont il a le secret. Avec évidemment la très attendue incursion dans le répertoire rock, qui a marqué les éditions précédentes.

Un programme une fois encore varié et original, pour un moment musical à ne rater sous aucun prétexte !

La billetterie se fera exclusivement à la caisse du soir. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

6 rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Concert de l’orchestre philharmonique de Molsheim Molsheim a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig