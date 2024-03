Concert Amrat Hussain Brothers Sélestat, vendredi 15 mars 2024.

Concert Amrat Hussain Brothers Sélestat Bas-Rhin

Concert exceptionnel de musique d’Inde du Nord par l’Amrat Hussain Brothers Trio. Buvette et petite restauration sur place

Ce trio, composé des frères Amrat Hussain (tabla, percussions), Sanjay Khan (voix, harmonium, kartal) et Teepu Khan (tabla, percussions), vous plongera dans un univers musical riche, hérité d’une tradition perpétuée depuis sept générations. Originaires de Jaipur, au Rajasthan, ces musiciens talentueux maîtrisent le répertoire classique, soufi et traditionnel du Nord de l’Inde.

Issus d’une lignée d’excellence musicale, l’Amrat Hussain Brothers Trio partagera avec vous le langage musical indien, alliant virtuosité, subtilité et élégance.

Buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

1 rue du Tabac

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est evasion-communication@apeicentrealsace.fr

L’événement Concert Amrat Hussain Brothers Sélestat a été mis à jour le 2024-02-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme