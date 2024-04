Corps et ämes Le sport en Alsace-Moselle (1940-1945) Schirmeck, jeudi 2 mai 2024.

Corps et ämes Le sport en Alsace-Moselle (1940-1945) Schirmeck Bas-Rhin

Corps et âmes Le sport en Alsace-Moselle (1940-1945)

Le sport en Alsace-Moselle (1940-1945) dépeint la vie quotidienne des Alsaciens-Mosellans contrôlés et embrigadés par les autorités nazies jusque dans leurs activités physiques.

Pratiqué chaque jour par les enfants à l’école ou dans les Jeunesses hitlériennes, et par nombre d’adultes dans l’armée, dans leur travail ou dans leurs activités

associatives, le sport encadrait la société et véhiculait l’idéal nazi de l’homme nouveau voulu par le régime. Qu’il soit amateur ou de compétition, il devait forger les corps et les âmes, outils nécessaires à la propagande et à la construction du IIIe Reich. Présentée également en version allemande, cette exposition fait écho aux Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront au cours de l’été 2024 à Paris. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 09:30:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Allée du Souvenir Français

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est contact@memorial-alsace-moselle.com

