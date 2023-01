Concert de la solidarité par le Secours Catholique Vitré Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

2023-02-12 15:00:00 – 2023-02-12 17:30:00

Le concert pour la bonne cause. Les chorales Saint Martin, Nervalphonie, O'Diapason, Castel Mélodies et Le Bagad Dor Vras du Pays de Vitré chanteront pour le Secours Catholique à 15h au centre culturel de Vitré. +33 6 82 99 28 44

