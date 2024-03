Concert de Bernard Lomé Salle Marcel Baudry Le pouliguen, samedi 30 mars 2024.

Concert de Bernard Lomé Concert de Bernard Lomé Pour clôturer la semaine de la poésie, Bernard Lomé, accompagné du pianiste Yann Le Long, rend hommage au poète René Guy Cadou d’une manière enchanteresse. Samedi 30 mars, 18h00 Salle Marcel Baudry Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T18:00:00+01:00 – 2024-03-31T04:00:00+02:00

Fin : 2024-03-30T18:00:00+01:00 – 2024-03-31T04:00:00+02:00

Salle Marcel Baudry 8 Rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE LITTRATURE