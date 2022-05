Concert Blind test Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Concert Blind test
Cloître du Musée de la Vie Bourguignonne
17 Rue Sainte-Anne, Dijon
22 mai 2022
Côte-d'Or
EUR

Nos musiciens ont plus d'un tour dans leur besace ! c'est avec un duo inhabituel (violon et vibraphone) qu'il vous faudra trouver les titres des chansons françaises, tubes de la musique classique, mélodies d'Europe de l'Est, musiques de films quitteront interprétés au coeur de l'ancien monastère des Bernardines, le superbe cloître du musée de la Vie bourguignonne !

+33 3 80 48 80 90
https://musees.dijon.fr/violon-vibraphone-blind-test-2?

