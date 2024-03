Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet, vendredi 29 mars 2024.

Le Café du centre vous convie à un concert avec en représentation « Les Acoustique Anonymes »

Les Acoustiques Anonymes est un duo AcoustiFestif Survitaminé qui se partagent, se chantent et se dansent à volonté.

Le but de ce duo explosif reste simple faire voyager par la magie de l’acoustique toutes les générations.

Ponctué d’humour, de folie et de décalages total, ils livrent, en prise direct, leurs compositions originales et recycles aussi chansons françaises et musiques du monde.

Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

Café du centre 1 Allées Larbanes

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

