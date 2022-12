Concert : Adrien Dumont Luxeuil-les-Bains, 11 mars 2023, Luxeuil-les-Bains .

Concert : Adrien Dumont

2023-03-11 20:30:00 – 2023-03-11 22:30:00

0 0 EUR Cela fait un bon moment qu’on le suit ce chanteur-là, dont la voix va vous faire chavirer. Qui dit « Découverte musicale au Frichet », pour vous sous-entend que nous l’avons déjà découvert auparavant. Ce n’est donc pas d’hier que la voix d’Adrien Dumont nous bouleverse, mais là, exilé depuis un an sur Lyon, il est en train de prendre son envol, en solo ou avec son groupe Eskape, et il est temps pour nous de le programmer, avant qu’il ne devienne inaccessible.

On ne peut que vous recommander chaudement de venir l’applaudir et applaudir ses compositions qu’il mélange à

des reprises que tout le monde peut fredonner en rythme. Des reprises des Doors, de Cure, de Téléphone, de Dylan et de tant d’autres, alliées à une écriture dans la veine de ses idoles, voilà la soirée Découverte qu’on vous propose cette année avec Adrien Dumont. Et ce serait dommage de passer à côté !…

À l’Espace Frichet, à 20h30.

Réservation au 03.84.40.56.20.

Tarif unique : 7€. Gratuit pour les abonnés.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20

