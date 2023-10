Les personnes handicapées, révélatrices de Dieu? Collège des Bernardins Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Les personnes handicapées, révélatrices de Dieu? Samedi 25 novembre, 09h30 Collège des Bernardins

9h30 : accueil

10h : Introduction par Laurent Landete, directeur général des Bernardins et Emmanuel Belluteau, président de la Fondation OCH, pères d’adultes handicapés

10h15 : Les personnes handicapées, prophétiques ? Introduction par Laetitia Calmeyn, vierge consacrée et docteur en théologie, et Grégory Calmeyn, son frère, porteur de trisomie 21

10h45 : La dépendance, école de vie : table-ronde avec Charlotte de Vilmorin, vierge consacrée en situation de handicap moteur, Père Alban Massie, sj, docteur en théologie et un binôme de L’Arche à Paris, animée par Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne

12h30 : Déjeuner-buffet convivial

14h : Un atelier au choix (pré-inscription)

15h45 : Intervention de quatre binômes en plénière

16h30 : Conclusion générale et envoi avec Don Sergio Massironi du dicastère pour le développement humain et Mgr Ulrich, archevêque de Paris (à confirmer)

16h45 : Prière finale

Les ateliers de l’après-midi (au choix)

1 – Appelé à me donner « Ceci est mon corps » avec père Stéphane Duteurtre et Marie-Caroline Schürr, animé par Jean-Baptiste Hibon, psychosociologue, coach et auteur, diacre, porteur d’un handicap moteur

2- Servir en Eglise « Heureux êtes-vous si vous vous lavez les pieds les uns aux autres » avec Nicolas Chatain, Carolina Leitao et Agathe de Miniac, animé par Talitha Cooreman, docteur en théologie

3- Quand la vie familiale ou communautaire est traversée par le mystère pascal « Si le grain tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » avec Pierre Fournier, Caroline et Hubert Saillet et Fr. Jérôme Denais animé par Laurent et Christel Landete, parents de deux adultes handicapés

4- Prier avec nos différences et nos fragilités « Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il l’a révélé aux tout-petits » avec Sylvie Barth et son fils, Gaëlle Drewnovski et Père Christian Mahéas, animé par Marilyne Chaumont, rédactrice en chef d’Ombres & Lumière

Retrouvez le détail des intervenants ici

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

