A quoi pensent les bébés ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 14 mai 2024, Paris.

A quoi pensent les bébés ? Mardi 14 mai 2024, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles

C’est la question à laquelle tentent de répondre les chercheurs des babylabs, grand réseau de recherches et d’expérimentations sur le développement des bébés. Quels champs explorent-ils? Que nous apprennent ces travaux sur l’éveil des sens des tout-petits?

Avec Marie Palu, ergothérapeute ; Jessica Dubois, chercheuse en neurosciences, Anne-Caroline Fievet, chercheuse en neurosciences ; Viviane Huet, technicienne en neurosciences.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

